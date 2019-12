Officiel - Le Bayern Munich confirme Hans-Dieter Flick

Nommé entraîneur du Bayern Munich suite au licenciement de Niko Kovac, en novembre dernier, Hans-Dieter Flick (54 ans) restera à la tête du club bavarois jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, minimum.

"Après le match d’hier le PDG du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l’entraîneur en chef Hansi Flick ont eu une conversation comme prévue. Dans cette conversation, la situation sportive au Bayern a été analysée. En conséquence, le FC Bayern a convenu que Hansi Flick restera entraîneur en chef avec le Rekordmeister au moins jusqu’à la fin de la saison en cours", a indiqué le Bayern Munich dans un communiqué.

Depuis son arrivée en Bavière, l'ancien adjoint de Joachim Löw avec la sélection allemande a compilé huit victoires et deux défaites en dix rencontres toutes compétitions confondues.

