Officiel - Le Borussia Dortmund annonce Thomas Meunier !

Via un communiqué de presse, le Borussia Dortmund a annoncé l'arrivée de Thomas Meunier, libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Le Belge s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Comme attendu depuis plusieurs jours maintenant, Thomas Meunier s'est engagé, ce jeudi, avec le Borussia Dortmund. Le latéral, qui quitte le PSG en fin de contrat, ne participera pas, comme prévu, à la fin de la saison avec les Parisiens, qui ont éliminés le BvB en 8es de finale de LDC. Le latéral s'est engagé jusqu'en 2024 avec Dortmund.

"Le grand jour est arrivé ! J'ai l'immense honneur de vous annoncer mon engagement avec le Borussia Dortmund ! Un nouveau chapitre s'ouvre à nous, à vous, à moi. Que de fierté de revêtir le maillot jaune et noir !" a déclaré le latéral de 28 ans. Arrivé au PSG en 2016, Meunier est apparu à 128 reprises avec le PSG pour 13 buts et 21 passes décisives.

"Thomas Meunier est un joueur qui a démontré sa qualité au plus haut niveau en Ligue des champions et en équipe nationale sur une longue période et qui nous sera très utile avec son expérience", a déclaré, de son côté, le directeur sportif Michael Zorc.