Officiel - Le Borussia Dortmund blinde sa pépite Giovanni Reyna

Excellente nouvelle pour le Borussia Dortmund. Libre à la fin de la saison, Giovanni Reyna a prolongé son contrat en faveur des Marsupiaux. Arrivé dans la Ruhr à l’été 2019 en provenance du New-York City FC, le jeune milieu de terrain, qui vient à peine de fêter ses 18 ans, a signé un nouveau bail longue durée aux abords du Signal-Iduna Park. La pépite US est désormais liée au BvB jusqu’au 30 juin 2025. Pour rappel, le nouvel international américain - il a fêté sa première sélection pendant la trêve - a marqué 1 but et distillé 3 passes décisives en 7 matches de Bundesliga cette saison.

