Officiel - Le Borussia Dortmund s'offre la pépite Erling Braut Haland

Révélé en phase de poules de Ligue des Champions, Erling Braut Haland (19 ans), la pépite du RB Salzbourg, va poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund. Le club allemand a annoncé la bonne nouvelle cette après-midi.

Impressionnant sous les couleurs du RB Salzbourg (Autriche) ces derniers mois, notamment sur la plus grande scène continentale, la Ligue des Champions, Erling Braut Haland suscitait d'énormes convoitises sur le marché. Finalement, au prix d'une rude bataille, le Borussia Dortmund a raflé la mise dans ce dossier. Le jeune (19 ans) attaquant, représenté par Mino Raiola, a été convaincu par le discours du BvB, qu'il rejoint pour quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2024. L'indemnité de transfert est de l'ordre de 30 millions d'euros (le montant de sa clause libératoire).

Auteur de 16 buts en 14 matches de championnat autrichien mais également de 8 réalisations en 6 rencontres de Ligue des Champions, l'attaquant devrait, avec la tunique des Marsupiaux sur le dos, pouvoir franchir un nouveau cap dans une carrière prometteuse à souhait. Espérons que cela ne débutera pas face au Paris Saint-Germain, en 8ème de finale de la C1. Nouvelles règles obligent, l'attaquant pourra prendre part à la double confrontation face aux Rouge-et-Bleu de Thomas Tuchel, qui devront le surveiller comme le lait sur le feu.

"J’ai eu des discussions intensives avec la direction du club et la direction sportive, en particulier avec Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc et l’entraîneur Lucien Favre. Dès le début, j’ai eu le sentiment que je voulais absolument arriver dans ce club, emprunter cette voie et jouer au football dans cette incroyable atmosphère de Dortmund devant plus de 80 000 spectateurs. Je brûle déjà d’impatience pour ça", a lancé suite à sa signature l’avant-centre norvégien, qui rejoindra ses nouveaux coéquipiers le 3 janvier, en Espagne, à Marbella.