Officiel - Le Borussia Dortmund vire Lucien Favre

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : le Borussia Dortmund vient, dans un communiqué, d'acter le limogeage de Lucien Favre. Arrivé en 2018, le technicien suisse de 63 ans vient d'être démis de ses fonctions à quelques mois de la fin de son contrat dans la Ruhr (30 juin 2021). Malgré un ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice paie les mauvais résultats des Marsupiaux en Bundesliga, qui restent sur une lourde défaite au Signal-Iduna Park face au VfB Stuttgart (1-5, résumé). Un lourd revers qui aura donc été fatal à l'Helvète, qui sera remplacé sur le banc de touche du BvB par Edin Terzic, son ex-assistant, qui assurera l'intérim.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY