Officiel - Le championnat d'Ecosse arrêté définitivement, le Celtic sacré champion

C'était attendu, c'est désormais officiel : le championnat écossais a annoncé, ce lundi, l'arrêt définitif de son championnat en raison de la crise épidémique liée au coronavirus. Le Celtic Glasgow, large premier du championnat (13 pts d'avance), est sacré champion pour la 9e année consécutive, suivi du Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Les Hearts of Midlothian sont, quant à eux, relégués.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe