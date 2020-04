Officiel - Le Clermont Foot prolonge son entraîneur

Le Clermont Foot (Ligue 2) a officialisé, ce lundi soir, la prolongation de contrat de Pascal Gastien. En fin de bail en 2021, l'entraîneur français de 56 ans, arrivé au club en septembre 2017 à la suite de Corinne Diacre, a étendu son engagement de deux années supplémentaires en Auvergne, soit jusqu'au 30 juin 2023. "Je suis content. C'est dans la continuité. Cela doit permettre de mettre en place un projet sportif pour lequel on est en phase avec les dirigeants", a confié le technicien de l'actuel cinquième de Ligue 2 suite à la signature de son nouveau contrat.

#Officiel Le Clermont Foot 63 et Pascal Gastien, Entraîneur Principal, ont signé la prolongation de leur histoire commune jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 ! 👊🔴🔵



