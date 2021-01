Officiel - Le DFCO envoie Aurélien Scheidler en Ligue 2

Déterminé à quitter temporairement le Dijon FCO pour retrouver du temps de jeu, Aurélien Scheidler (22 ans, 10 matches en Ligue 1 cette saison, 3 titularisations, 1 but) a obtenu gain de cause. L'imposant attaquant (1,92 m, 90 kg), encore sous contrat en Bourgogne jusqu'au 30 juin 2024, rejoint la Ligue 2 et l'AS Nancy-Lorraine jusqu'au terme de la saison, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. À l'ASNL, seizième du championnat, il retrouvera Rayan Philippe, formé au DFCO et qui fait également l'objet d'un prêt aux abords du Stade Marcel-Picot.