Officiel - Le DFCO se renforce avec la signature de Roger Assalé

Courtisé par le Montpellier Hérault Sport Club lors du dernier mercato hivernal, Roger Assalé (26 ans) va bel et bien découvrir la France et la Ligue 1, sous les couleurs de Dijon. L'attaquant international ivoirien (20 sélections, 3 buts) des Young Boys Berne (Suisse) s'est, ce samedi, engagé pour quatre ans en faveur du club bourguignon, soit jusqu'au 30 juin 2024. L'Éléphant sort d'un prêt au CD Leganés, en Espagne, club avec lequel il a pris part à 14 matches de Liga, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives distillées.

"Le plus important, c’est de ressentir que le club manifeste réellement le besoin de te recruter. Cela a été le cas. Je veux franchir encore un nouveau palier dans un club faisant partie des cinq meilleurs championnats au Monde. C’est un nouveau challenge qui m’attend, je vais donner le meilleur de moi-même pour apporter ma contribution à l’évolution de l’équipe et du club. Je suis très heureux, honoré et motivé à l’idée de porter le maillot dijonnais", a confié le nouveau numéro 15 du DFCO suite à sa signature.