Officiel - Le FC Barcelone annonce Ronald Koeman

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le club catalan a officialisé sa nomination ce mercredi.

Les grandes manoeuvres se poursuivent au FC Barcelone. Deux jours après l'éviction de Quique Setién, le club culé a annoncé ce mercredi la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Le Néerlandais, qui quitte ainsi la sélection batave dont il avait pris la tête début 2018, revient dans un club qu'il avait connu en tant que joueur, entre 1989 et 1995, avec à la clef la première Ligue des Champions des Blaugrana en 1992.

C'est d'ailleurs en Catalogne que Koeman a débuté son parcours d'entraîneur, en tant qu'adjoint de Louis van Gaal, en 98-99. Derrière, il avait enchaîné des expériences plus ou moins réussies à l'AZ Alkmaar, à l'Ajax Amsterdam, au Benfica, au PSV Eindhoven, à Valence, au Feyenoord, à Southampton ou plus récemment à Everton. A 57 ans, il va diriger la plus grande équipe de sa carrière de coach. Sa première mission sera justement de définir les contours de cet effectif, en fin de cycle et au sein duquel plusieurs départs sont à prévoir.

Un contrat de deux ans seulement

Koeman, lui, s'est engagé jusqu'en 2022. Un contrat de deux ans qui ne permet pas de l'imaginer à long terme sur le banc du Nou Camp. Rappelons d'ailleurs que les prochaines élections présidentielles du Barça, que Josep Maria Bartomeu a annoncé avoir avancées à la mi-mars 2021, pourraient véritablement amorcer le nouveau cycle tant attendu en Catalogne. Pour l'instant, Koeman est chargé d'assurer la transition. En attendant mieux, s'il parvient à convaincre...