Coronavirus - Le FC Barcelone va rebaptiser son stade pour la bonne cause !

Le FC Barcelone vient de réaliser un geste de solidarité fort en cette période de crise sanitaire. Le club catalan, qui évolue au Camp Nou depuis 1957, annonce qu'il laisse ses droits du stade à sa fondation pour négocier un contrat de naming concernant la saison 2020-2021. Le but de cette opération ? Reverser tous les bénéfices à sa fondation. Ainsi, c'est dans le même stade mais d'un tout nouveau nom, qu'évolueront les Blaugrana la saison prochaine.

A ce sujet, le vice président du Barça, Jordi Cardoner, déclare : "nous sommes très heureux de pouvoir faire avancer cette initiative qui offre quelque chose d'aussi emblématique que le nom de notre stade, afin que les institutions, organisations, entreprises avisées s'y associent et contribuent à ce titre à la lutte contre le Covid-19". Il précise que "leur investissement servira à financer des projets de recherche sur la maladie et des projets qui visent à éradiquer ou à atténuer ses effets".

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19