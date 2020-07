Officiel - Le FC Lorient arrache la signature d'Adrian Grbic

Fraîchement promu en L1 après avoir remporté la Ligue 2, le FC Lorient officialise l’arrivée d’Adrian Grbic. L’attaquant autrichien, auteur d’une belle saison avec Clermont, a signé un contrat de 5 ans avec le club breton, après de complexes tractations autour de son transfert.

Dix millions d’euros. C’est le montant déposé sur la table par le FC Lorient pour s’attacher les services d’Adrian Grbic. Avec 17 buts et 5 passes décisives en seconde division cette saison, l’Autrichien a été l’un des éléments clés de Clermont, qui a permis au club auvergnat de terminer 5e du championnat. A 23 ans, le néo-lorientais représente l’un des plus gros espoirs de la sélection autrichienne, qui devrait compter sur lui en marge de l’Euro 2021. L’opération, officialisée aujourd’hui, apparaît comme l'un des temps forts de ce mercato en France, pour un FC Lorient qui tentera de se maintenir dans l’élite la saison prochaine.

L’officialisation de ce transfert s’accompagne d’un goût d’amertume du côté de Brest. Et pour cause, Adrian Grbic avait donné son accord verbal au club du Finistère, en congruence totale avec Clermont pour finaliser l’opération, et qui pensait alors avoir doublé la concurrence de l’OM, du RC Lens ou de l’ASSE sur le dossier. Seulement voilà, au dernier moment, le FC Lorient, capable d’aligner les 10 M d'euros demandés par Clermont lorsque Brest ne pouvait en offrir que 7, a chamboulé les plans des dirigeants brestois. De quoi faire grincer des dents le directeur sportif Grégory Lorenzi : “à ce stade, je pensais que par professionnalisme, il n’écouterait plus les autres propositions”.

Transfert record pour Clermont et Lorient

Débarqué la saison passée en provenance du SC Rheindorf Altach, l’attaquant autrichien va rapporter une somme colossale pour un club du standing de Clermont. Libre de tout contrat, il avait rejoint gratuitement le CF63 et les dirigeants clermontois s’apprêtent donc à récolter 10 M d’euros de plus-value nette. Adrian Grbic, qui portera le numéro 17 et qui a signé 5 ans avec les Merlus, pousse donc aux oubliettes le transfert record de Romain Alessandrini en 2012, qui avait rejoint le Stade Rennais contre un montant de 3 M d’euros. Côté Lorientais, ce transfert de 10 M d’euros est également le plus gros achat de l'histoire du club.