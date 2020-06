Officiel - Le FC Lorient s'offre Stéphane Diarra

Promu en Ligue 1, le FC Lorient vient de s'offrir le renfort de Stéphane Diarra. Le milieu de terrain offensif de 21 ans débarque en Bretagne en provenance du Mans FC (National 1). Formé au Stade Rennais et séduisant cette saison en Ligue 2 malgré la relégation de son équipe (3 buts et 1 passes décisives en 23 rencontres, dont 15 titularisations), le natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) s'est engagé pour les cinq prochaines années en faveur des Merlus, soit jusqu'au 30 juin 2025. Le montant de la transaction est estimé entre 3 et 5 millions d'euros.

