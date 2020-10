Officiel - Le FC Lorient signe Thomas Callens

Après Yohann Etienne (AS Monaco) et Josué Homawoo (FC Nantes), le FC Lorient a annoncé l'arrivée de Thomas Callens. Gardien de la réserve du Stade Malherbe de Caen (Ligue 2), le jeune portier (22 ans) s'est engagé pour une saison en faveur des Merlus, plus une deuxième avec option.

