Officiel - Le FC Metz acte le retour sur le banc de Frédéric Antonetti

Après près de deux ans loin des bancs, Frédéric Antonetti reprend sa place d'entraîneur numéro un au FC Metz, occupée entre-temps par Vincent Hognon, qui quitte lui le club.

C'était attendu, c'est désormais officiel : vingt-trois mois après être reparti en Corse pour rester au chevet de son épouse gravement malade, d'où il avait exercé les fonctions de manager général sportif du FC Metz, Frédéric Antonetti (59 ans) retrouve son rôle d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle du club mosellan. Les Grenats ont officialisé la nouvelle ce lundi après-midi, précisant que le technicien français retrouvera les terrains et les séances d'entraînement dès demain, mardi. Dans son communiqué, le club à la Croix de Lorraine confirme également le départ de Vincent Hognon (46 ans), qui avait remplacé au pied levé Frédéric Antonetti et qui avait assuré l’intérim depuis cette date.

"Lorsque Frédéric a souhaité en décembre 2018 prendre du recul pour accompagner son épouse, nous avions convenu ensemble qu’il retrouverait sa place d’entraîneur de l’équipe lorsqu’il sentirait que c’est le bon moment. Cette logique avait été entendue et partagée par tous au sein du FC Metz, et c’est elle qui a guidé notre fonctionnement sportif depuis lors. Aujourd’hui, il s’agit donc simplement de la suite naturelle de ce dispositif : Frédéric redevient l’entraîneur principal de notre équipe", a indiqué Bernard Serin, le président du FC Metz, suite à cette annonce.

Le patron des Grenats a également eu des bons mots à l'égard de Vincent Hognon, son désormais ex-entraîneur : "Je remercie Vincent d’avoir répondu présent quand nous le lui avons demandé. Cela nous a permis de mettre en œuvre ce fonctionnement unique avec Vincent et Frédéric, et cela a été plutôt fructueux puisque nous avons atteint nos objectifs sur les deux saisons qui se sont écoulées. Avec Vincent, nous avons fait un bout de chemin réussi ensemble, et je lui souhaite désormais de retrouver rapidement un challenge qui le motive et qui contribue à son épanouissement. Il a toutes les qualités pour cela", a-t-il conclu.