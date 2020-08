Officiel - Le FC Metz envoie Ablie Jallow en Belgique

Ablie Jallow n'évoluera pas en Ligue 1 avec le FC Metz en cette saison 2020-2021. Après son passage par l'Île de Beauté et l'AC Ajaccio (11 apparitions en Ligue 2) lors du précédent exercice, le jeune milieu de terrain offensif (21 ans), formé par l'académie Génération Foot de Dakar, va connaître un nouveau prêt.

L’international gambien, qui entre dans la dernière année de son contrat (30 juin 2021), part pour la Belgique et le RFC Seraing, club satellite de la formation mosellane. Là-bas, il y retrouvera six autres joueurs grenats, à savoir Guillaume Dietsch, Yann Godart, Abou Lô, Sami Lahssaini, Georges Mikautadze et Amadou Dia Ndiaye.