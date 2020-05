Officiel - Le FC Metz retourne chez Kappa !

Neuf ans après la fin de leur partenariat (2006-2011), le FC Metz et Kappa se retrouvent enfin ! Le club grenat vient d'annoncer que la marque italienne, également sponsor de Monaco, va remplacer Nike comme sponsor principal la saison prochaine. Durant les trois prochaines saisons, les Grenats porteront du Kappa que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. "Le Football Club de Metz et Kappa sont heureux d’annoncer leur collaboration : Kappa devient en effet le nouvel équipementier et partenaire majeur du FC Metz à compter du 1er juillet 2020. À travers un contrat de trois ans, les deux entités seront liées jusqu’à la fin de la saison 2023. Kappa habillera toutes les formations grenats : l’équipe professionnelle et la section féminine, bien sûr, ainsi que toutes les catégories jeunes" lit-on dans le communiqué de presse.

Bernard Serin, le Président du FC Metz, s'est félicité de cette nouvelle : "Je suis très heureux de renouer notre collaboration avec Kappa. L’équipementier italien a toujours été fortement impliqué dans le sport, et plus particulièrement dans le football. Il connaît parfaitement ce monde puisqu’il nous a notamment déjà sponsorisés entre 2006 et 2011. Je souhaite également remercier Nike, avec qui nous avons passé neuf belles années et partagé beaucoup de moments d’émotion. Il est temps maintenant de nous tourner vers l’avenir : grâce à Kappa, nous pourrons bénéficier d’une certaine liberté dans la conception de nos produits textiles. Je pense que ce sera une belle valeur-ajoutée pour nos supporters."