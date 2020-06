Officiel - Le FC Metz s'offre Lamine Gueye

Le partenariat entre Génération Foot et le FC Metz, qui a déjà permis l'éclosion au plus haut niveau de Sadio Mané ou plus récemment Ismaïla Sarr, va aboutir sur le transfert de Lamine Gueye. Prêté la saison dernière au Pau FC, dont il a activement participé à la promotion en Ligue 2 (14 buts et 7 passes en 25 matchs de National 1), le jeune attaquant de 22 ans a été transféré du club sénégalais à Metz, indiquent les Grenats dans un communiqué. Gueye s'engagera pour les quatre prochaines saisons (juin 2024), dès que le marché des transferts international sera ouvert.

