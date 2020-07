Officiel - Le FC Metz se renforce avec Marc-Aurèle Caillard

En fin de contrat à l'En Avant Guingamp, où il était arrivé en 2017 en provenance du Clermont Foot (Ligue 2), Marc-Aurèle Caillard retrouve la Ligue 1. Le gardien de but de 26 ans, formé à l'AS Monaco, s'est engagé pour deux saisons avec le FC Metz, soit jusqu'au 30 juin 2022.

"Je suis très content de rejoindre le FC Metz ! Yeni Ngbakoto et Gaëtan Bussmann, mes anciens coéquipiers à l’En Avant Guingamp, m’ont dit beaucoup de bien de ce club. Je sais que je vais m’épanouir ici ! Je suis aussi très heureux de retrouver la Ligue 1, car quand on y a goûté, on a envie d’y rester !", a confié le portier.