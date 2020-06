Officiel - Le FC Nantes se renforce avec Pedro Chirivella

Après Jean-Charles Castelletto (25 ans, défenseur), arrivé libre en provenance de Brest, et Moses Simon (24 ans, attaquant), dont l'option d'achat de 5 M€ a été levée auprès de Levante, le FC Nantes tient déjà sa troisième recrue de l'été. En effet, ce vendredi après-midi, les Canaris ont officialisé, via la plateforme zoom, l'arrivée de Pedro Chirivella (23 ans) en provenance de Liverpool. Le milieu de terrain espagnol, natif de Valence, s'est engagé pour trois saisons sur les bords de l'Erdre, soit jusqu'au 30 juin 2023. Le joueur était libre de tout contrat et arborera le numéro 5 avec le FCN.

