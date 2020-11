Officiel - Le français Hugo Vidémont champion de Lituanie avec Zalgiris !

Les joueurs français s'exportent partout dans le monde et ce jusqu'en Lituanie. Aujourd'hui, Hugo Vidémont (27 ans) vient d'être sacré champion de A Lyga avec le Zalgiris Vilnius après la victoire de son club (3-0) face au deuxième du championnat Suduva. Le joueur formé au Clermont Foot 63 et passé par l'AC Ajaccio, a d'ailleurs inscrit un doublé dont une superbe panenka ! Vidémont permet à son club de gagner le championnat pour la première fois depuis 2016 et surtout de se qualifier pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Žalgiris defeat Sūduva to win the championship for the first time since 2016. pic.twitter.com/5U101Nfphz — FC Žalgiris Vilnius (@fkzalgiris) November 14, 2020