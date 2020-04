Officiel - Le Hertha Berlin a trouvé son nouveau coach

Depuis la démission surprise de Jurgen Klinsmann en février, le Hertha Berlin s'appuyait sur l'intérim peu convaincant d'Alexander Nouri. Mais cet après-midi, alors que le confinement oblige les championnats à se suspendre, le club de la capitale allemande a annoncé sur Twitter le nom de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Bruno Labbadia, sans poste depuis juin 2019 après une expérience d'une saison décevante à Wolfsbourg. A 54 ans, l'ancien international allemand (2 sélections) s'apprête à coacher sa huitième équipe professionnelle.

OFFICIAL: Bruno Labbadia has been appointed as the new head coach of Hertha BSC. #hahohe pic.twitter.com/EG0ILyTyD5