Officiel - Le Hertha Berlin suspend Salomon Kalou après sa vidéo polémique

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, Salomon Kalou (34 ans) n'a pas marqué des points. Sur ladite vidéo, supprimée depuis, on pouvait apercevoir l'attaquant du Hertha Berlin se moquer totalement des consignes sanitaires. L'international ivoirien a notamment "checké" certains membres du staff et ses coéquipiers, sans se préoccuper une seule seconde de la distanciation sociale. L'Éléphant s'est même vanté de toucher son salaire malgré l'absence d'entraînements et de matches. Dans une autre vidéo, on a également vu l'ancien joueur du Lille OSC se moquer du médecin de son club, lequel lui faisait passer un test pour le coronavirus.

Des images surréalistes en cette période de pandémie de Covid-19 qui ont coûté au joueur, qui s'est excusé depuis, une suspension jusqu'à nouvel ordre. "Avec sa vidéo, Salomon Kalou a violé les règles internes fondamentales de l'équipe et a montré un comportement qui ne correspond ni à la situation ni aux règles de conduite du club. Hertha BSC a donc décidé de le suspendre de l'équipe, des entraînements et des prochains matches avec effet immédiat", a ainsi indiqué le club de la capitale allemande dans un communiqué.