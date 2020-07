Officiel - Le jeune talent Mohammed Kudus signe à l'Ajax

Le jeune attaquant Mohammed Kudus (19 ans) débarque à l'Ajax Amsterdam ! Le Ghanéen, un temps pisté par le Stade Rennais, quitte Nordsjælland avec qui il a inscrit 11 buts inscrits en 25 matches de championnat cette saison contre un gros chèque de 9 millions d'euros. Il a paraphé un bail de 9 ans avec les Bataves.

