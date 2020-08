Officiel - Le LOSC annonce Jonathan David !

Le LOSC confirme l'arrivée de Jonathan David, en provenance de La Gantoise. Le transfert du jeune attaquant canadien est estimé à 27 millions d'euros.

C'est probablement la recrue phare de ce mercato lillois. Après Angel Gomes, Sven Botman, Eugenio Pizzuto, Burak Yilmaz et Isaac Lihadji, le LOSC a confirmé ce mardi l'arrivée de Jonathan David. Le jeune attaquant canadien (20 ans), qui sort d'une saison ébouriffante avec La Gantoise (23 buts et 10 passes en 40 matchs toutes compétitions confondues), s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le club nordiste, qui a déboursé 27 millions d'euros, hors bonus, pour s'offrir ses services.

À ce prix-là, il s'agit du plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du LOSC (devant Renato Sanches, arrivé l'été dernier contre 20 M€). Autres preuves de la confiance placée par les dirigeants lillois dans leur nouveau joueur, le numéro 9 qui lui a été octroyé et les mots de Marc Ingla à son arrivée. "Nous sommes très fiers d’accueillir aujourd’hui Jonathan David, un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat belge", a fait savoir le CEO des Dogues.