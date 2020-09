Officiel - Le LOSC annonce Orestis Karnezis

Attendu depuis plus d'un mois, le transfert d'Orestis Karnezis vient d'être officialisé par le LOSC. L'expérimenté gardien grec (35 ans) s'est engagé pour une durée indéterminée avec le club nordiste, en provenance du Napoli. Les dirigeants lillois avaient conclu son arrivée dans le transfert de Victor Osimhen en Italie. Karnezis va compenser le départ en prêt à Boavista de Leo Jardim, ex-doublure de Mike Maignan, lui-même incertain quant à son avenir...

"Je suis très heureux d’être aujourd’hui un joueur du LOSC. C’est un grand challenge pour moi", a réagi le joueur à sa signature. "Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, je vais maintenant découvrir le championnat de France. C’est quelque chose d’assez rare pour un joueur. Je suis fier et heureux d’être ici dans un club qui grandit d’année en année et dont l’équipe est très forte. J’ai maintenant hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires et de réaliser avec eux une grande saison."