Officiel - Le LOSC confirme le départ de Nico Gaitan

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : arrivé cet hiver, Nicolás Gaitan (32 ans) ne poursuivra pas l'aventure sous les couleurs du Lille OSC. En effet, ce samedi soir, le club nordiste a annoncé qu'il ne prolongera pas le contrat du milieu de terrain argentin, qui aura en tout et pour tout pris part à quatre petites rencontres de Ligue 1 avec les Dogues. "En raison du contexte (Covid-19), Nicolás Gaitán ne continuera pas l'aventure chez les Dogues. Merci pour ces quelques mois chez les Dogues Nico, le LOSC te souhaite le meilleur pour la suite", a écrit le LOSC sur les réseaux sociaux.

Quelques instants plus tard, sur le réseau social Instagram, l'international argentin (19 sélections, 2 buts) s'est fendu d'un petit message en réaction à son départ : "Je remercie les joueurs, les supporters et le Club pour la façon dont ils m'ont reçu et traité pendant mon séjour à Lille. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison", a ainsi posté l'ancien joueur du Benfica Lisbonne.