Officiel - Le LOSC envoie quatre nouveaux joueurs à Mouscron

Le "dégraissage" se poursuit à Lille. En ce samedi après-midi, le club nordiste vient d'annoncer quatre nouveaux départs pour la Belgique et le Royal Excel Mouscron (Jupiler Pro League). Saad Agouzoul (22 ans, défenseur central) rejoint la formation du plat pays via un prêt d'une saison. Éric Bocat (21 ans, défenseur), Agim Zeka (21 ans, attaquant) et Charles-Andreas Brym (21 ans, attaquant) sont, eux, transférés.

