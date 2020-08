Officiel - Le LOSC jouera en noir à l'extérieur

Quelques minutes après sa défaite en amical, face à Mouscron, le LOSC a relayé sur ses différents supports de communication les visuels de son nouveau maillot extérieur. Blanc la saison dernière, il passe au noir, avec de petits détails blancs et rouges alignés comme des constellations.

"Pour leurs matchs en déplacement notamment, les Dogues porteront sur eux l’identité d’une ville en mouvement et d’une jeunesse en fête", décrit le club nordiste dans un communiqué. "C’est toute la philosophie de ce maillot, d’un noir intense constellé de blanc et de rouge, les couleurs historiques du Club, pour des soirées de spectacle et d’émotions fortes… sur le terrain comme en dehors."