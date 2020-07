Officiel - Le LOSC prolonge Kouamé et le prête encore à Troyes

Par le biais d'un communiqué officiel, ce vendredi matin, le Lille OSC a annoncé la prolongation de bail de Rominigue Kouamé. La durée du nouveau contrat signée par le jeune milieu de terrain (23 ans) n'a pas été communiquée par le club nordiste. Ce dernier a, par ailleurs, officialisé le nouveau prêt, avec une option d'achat dont le montant n'a pas filtré, du Malien à Troyes (Ligue 2).

Il s'agit du quatrième prêt de rang pour l'international malien (6 sélections), arrivé chez les Dogues en mars 2016 et successivement envoyé au Paris FC (2018-2019), au Cercle de Bruges (2019-janvier 2020) et enfin à Troyes depuis le début de l’année civile 2020 (7 matches joués en Ligue 2 avant l'arrêt de la saison pour cause d'épidémie de coronavirus).