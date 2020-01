Officiel - Le LOSC prolonge un de ses jeunes

Par le biais d'un communiqué officiel publié ce jeudi en début de soirée sur son site internet, le Lille OSC a annoncé la prolongation de contrat de Lucas Chevalier. Âgé de 18 ans, le jeune gardien de but, arrivé au Domaine de Luchin en 2014 et numéro un du groupe Pro 2, a étendu son engagement avec les Dogues jusqu'au 30 juin 2024.

"Cela fait plusieurs années que je suis au LOSC, qui me fait confiance et propose un beau projet sportif. Je suis donc très heureux de prolonger. Je vais tout faire pour aider le club et jouer au plus haut niveau possible. Mon objectif personnel est aujourd’hui de bien finir la saison en Youth League, performer avec la réserve et faire de bons entraînements avec les pros pour atteindre le plus haut niveau", a confié l'international U18 français suite à la signature de ce nouveau bail.