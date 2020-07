Officiel - Le LOSC transfère deux jeunes offensifs à Mouscron

Après Victor Osimhen, transféré à Naples, le Lille OSC perd deux nouveaux joueurs en cette journée de vendredi. Virgiliu Postolachi (20 ans, attaquant) et Imad Faraj (21 ans, milieu de terrain offensif) quittent les Dogues et rejoignent le Royal Excel Mouscron (Jupiler Pro League). Le premier nommé était arrivée au LOSC l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, tandis que le second, formé au club, avait été prêté à la formation portugaise de Belenenses la saison dernière (4 matches joués toutes compétitions confondues). Les modalités des transactions n'ont pas été dévoilées par le club nordiste.

