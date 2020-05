Officiel - Le MHSC annonce la prolongation de Vitorino Hilton !

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Vitorino Hilton (42 ans) a prolongé son contrat d'une saison sous les couleurs du Montpellier Hérault. Arrivé en 2011 aux abords de La Mosson, le défenseur central brésilien (321 matches joués avec le MHSC, 6ème joueur le plus capé de l'histoire) va donc, comme il souhaitait, disputer sa dixième saison de rang avec le club héraultais.

"C'est la plus belle car je pense que ça va être la dernière donc pour moi c'est la plus belle de toute. C'est même plus un rêve, j'avais celui de jouer jusqu'à 40 ans et là avoir l'opportunité de jouer encore à 43 ans au haut niveau c'est exceptionnel pour moi. Je vais en profiter au maximum", a lancé l'axial auriverde suite à la signature de ce nouveau contrat, qui portera jusqu'au 30 juin 2021.