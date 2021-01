Officiel - Le MHSC envoie Thibaut Vargas en Ligue 2

Par l'entremise d'un communiqué officiel publié ce mardi après-midi sur son site internet, le Montpellier Hérault Sport Club vient d'annoncer le départ de Thibaut Vargas. Le jeune (20 ans) défenseur latéral, formé au club et encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, est prêté jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021 à La Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2), lanterne rouge de son championnat.

"Je suis très heureux de rejoindre le club de Châteauroux, même si ce n’est que dans le cadre d’un prêt de six mois. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même et apporter un plus à l’équipe. Je veux montrer à l’ensemble du staff et aux joueurs que j’ai ma place ici", a confié le joueur de couloir suite à la signature de son contrat de prêt.