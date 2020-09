Officiel - Le Milan AC s'offre la pépite Sandro Tonali

Comme pressenti depuis plusieurs jours derrière les Alpes, Sandro Tonali, la nouvelle coqueluche du football italien, a rejoint le Milan AC.

Révélation de la saison dernière en Serie A, malgré la relégation de Brescia, Sandro Tonali va rester dans l'élite du championnat italien. Courtisé par le FC Barcelone et le Paris St-Germain, puis longtemps annoncé du côté de l'Inter, le jeune international italien (3 sélections depuis octobre 2019) s'est finalement engagé chez le voisin du Milan AC, son club de coeur.

Le milieu de 20 ans a signé pour les cinq prochaines saisons, avec un salaire fixe de 2 M€ annuel, et portera le numéro 8. L'opération conclue entre les deux clubs est complexe : il s'agit d'un prêt payant de 10 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 15 M€ et de divers bonus pouvant atteindre 10 M€. De plus, 10% d'une potentielle revente future reviendra à Brescia.