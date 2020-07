Officiel - Le Milan présente son nouveau maillot domicile

Le Milan AC a dévoilé ce mardi le design de son nouveau maillot domicile, pour la saison 2020-2021. Imaginé par Puma, l'équipementier du club lombard, il conserve évidemment les couleurs historiques du club rossonero, mais les bandes noires sur fond rouge sont plus épaisses que sur la tunique actuelle. On peut d'ailleurs y apercevoir des motifs, discrets, qui rendent hommage à l'architecture de la ville lombarde.

On notera par ailleurs que Zlatan Ibrahimovic a été choisi pour figurer sur les visuels relayés par le club et la marque. L'attaquant suédois (38 ans) est pourtant en fin de contrat et rien ne dit qu'il sera encore là en 2020-2021. Ces derniers jours, la thèse d'une prolongation a toutefois été évoquée de l'autre côté des Alpes.