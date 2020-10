Officiel - Le Nîmes Olympique annonce deux arrivées

Le Nîmes Olympique se renforce avec deux recrues : Niclas Eliasson (24 ans) et Karim Aribi (26 ans). Le premier nommé évolue au poste de milieu de terrain et débarque en provenance de Bristol (D 2 anglaise), tandis que le second est un attaquant athlétique (1,92 m) qui arrive de l'Étoile du Sahel (D 1 tunisienne). Les deux joueurs se sont engagés respectivement pour quatre et trois saisons, soit jusqu'en 2024 et 2023. Selon L'Equipe, les Crocos ont misé 2 M€ sur Niclas Eliasson, et 800 000 € (hors bonus) pour l'offensif algérien.

