Officiel - Le Nîmes Olympique se renforce avec Nolan Roux

En quête d'un renfort offensif, le Nîmes Olympique vient de mettre la main sur Nolan Roux (30 ans), qui arrive en provenance de l'En Avant Guingamp (Ligue 2). L'ancien attaquant du LOSC et de l'ASSE arrive libre chez les Crocos puisque le club breton a mis fin aux cinq derniers mois de son contrat aux abords du Stade du Roudourou.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Nolan Roux.



Passé par Brest, Lille, Saint-Etienne, Metz et Guingamp, il rejoint le NO jusqu'à la fin de la saison.



Bienvenue Nolan !#CrocoDeal pic.twitter.com/RYyehlZvnS