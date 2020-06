Officiel - Le nouveau ballon innovant sorti par Nike

Finis les ballons multicolores, Nike revient au noir sur blanc pour sa nouvelle innovation, qui équipera notamment la Premier League et la Serie A. Innovation, car malgré ce design minimaliste, le "flight ball" est présenté comme une petite révolution. Son nom ("ballon volant" en français) pourrait inquiéter les gardiens de but, mais il s'agirait en fait d'une bonne nouvelle pour ces derniers, la marque américaine ayant pris le soin de confectionner un ballon aux trajectoires moins imprévisibles, grâce à des stries dessinées en surface. "Le ballon présente une amélioration de 30% des trajectoires par rapport à ceux précédemment réalisés par Nike", détaille l'équipementier dans un communiqué.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG