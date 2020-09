Officiel - Le nouveau Directeur Général de la LFP est connu

Jeudi dernier, Vincent Labrune, ancien président de l’Olympique de Marseille, était élu à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, succédant ainsi à Nathalie Boy de la Tour, qui ne briguait pas un autre mandat. Une petite semaine plus tard, le nouveau Directeur Général Exécutif de l'instance nationale vient d'être révélé. Arnaud Rouger, Docteur en sciences économiques et titulaire du Master 2 « Droit et Economie du Sport » du Centre de Droit et d’Economie du Sport de l’Université de Limoges, prend donc la succession de Didier Quillot, non reconduit dans ses fonctions. Le principal intéressé connaît très bien la LFP puisqu'il occupait le poste de Directeur des Compétitions de l'instance depuis 2003.

"Je remercie Vincent Labrune et le Conseil d’Administration de la LFP pour la confiance qu’ils m’accordent. Organiser, réguler et développer le football professionnel français, telles sont les missions de la LFP, qui doit contribuer à faire grandir ses compétitions et accompagner les clubs dans leur croissance en France et à l’international. Pour mettre en œuvre la feuille de route qui sera communiquée prochainement par le Président et faire face aux prochains et nombreux défis à relever, j’ai choisi de nommer au poste de Directeur Général Adjoint de la LFP, Mathieu Ficot", a indiqué Arnaud Rouger suite à sa nomination.