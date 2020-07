Officiel - Le nouveau maillot domicile d'Arsenal

Adidas et Arsenal ont dévoilé ce jeudi le nouveau maillot domicile des Gunners, pour la saison 2020-2021. Les couleurs restent classiques, quoique le rouge est un peu plus sombre que celui du maillot actuel. On remarque aussi un col rond blanc et des motifs dessinés sur le plastron.

La question est maintenant de savoir si ce maillot pourra être étrenné sur la scène européenne la saison prochaine. Actuel 10e de Premier League, Arsenal ne peut plus se qualifier via le championnat, mais peut encore croire à une participation à la C3 en cas de victoire en finale de la FA Cup, contre Chelsea.