Officiel - Le nouveau maillot domicile de l'AS Monaco

L'AS Monaco a dévoilé ce vendredi matin son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021. La collaboration du club princier avec Kappa, qui avait repris l'année dernière, a abouti sur une tunique assez classique, "qui met à l’honneur le design imaginé il y a soixante ans par la Princesse Grace, et la célèbre diagonale rouge et blanche", comme on peut le lire dans le communiqué publié par l'ASM.

"Construit autour de l’élégante diagonale, avec le rouge en haut côté cœur, et le blanc en bas, le maillot domicile 2020-21 au look aussi iconique qu’intemporel est complété par les manches qui s’affichent en blanc. Un liseré couleur or se dévoile sur les flancs rappelant le prestige du club de la Principauté", est-il détaillé.