Officiel - Le nouveau maillot extérieur de Manchester City

Manchester City a dévoilé ce lundi matin son nouveau maillot "away" ("extérieur") pour la saison 2020-2021. Une tunique d'un bleu très sombre, avec une couleur plus cuivrée pour le logo, les sponsors et la marque de l'équipementier, Puma. On remarque aussi, sur le plastron, des motifs faisant référence au canal de Bridgewater et à Castelfield, un quartier réputé de la ville de Manchester.

✅ Manchester City présente son nouveau maillot "away" pour la saison 2020-21. pic.twitter.com/0GiVfu3jP0 — MadeInFOOT (@madeinfoot) August 3, 2020