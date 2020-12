Officiel - Le onze FIFA de l'année est tombé !

La cérémonie "The Best FIFA Football Awards" a pris fin il y a quelques minutes. Mais avant la clôture de cette soirée de remise de trophées réalisée par visio-conférence, conditions sanitaires obligent, la FIFA a tenu a désigné son onze de l'année. Vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern Munich est le club le plus représenté. Aucun joueur français n'y figure.

Le 11 type de la FIFA

Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies – Kimmich, Thiago – Messi, De Bruyne, Ronaldo – Lewandowski.