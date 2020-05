Officiel - Le président d'Arsenal annonce son départ

Une page se tourne à Arsenal. Le président, Sir Chips Keswick, a annoncé qu'il prenait sa retraite à l'âge de 80 ans. Les propriétaires du club, Stan et Josh Kroenke, ont tenu à rendre un hommage à Sir Chips, membre de la direction depuis 15 ans, puis nommé à la présidence en 2012.

"Ses connaissances approfondies en affaires et son expérience, associées à son amour profond pour Arsenal, ont fait de lui le président parfait. Ce fut un privilège de travailler avec lui", peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le club. De son côté, l'ancien président des Gunners a déclaré : "ce fut un honneur d'être le président de ce grand club de football. Arsenal a toujours occupé une place spéciale dans ma vie et cela restera le cas à l'avenir."

