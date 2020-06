Officiel - Le PSG annonce les prolongations de Thiago Silva, Sergio Rico et Choupo-Moting

Pour la fin de la saison, le PSG pourra compter sur les services de Sergio Rico, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo Moting, dont les contrats ont été prolongés.

Par le biais d'un communiqué officiel, rendu public ce lundi soir, le Paris Saint-Germain a annoncé les prolongations des contrats de Sergio Rico, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo Moting. Le gardien de but espagnol (26 ans), le défenseur central brésilien (35 ans) et l'attaquant allemand (31 ans), tous en fin de contrat au 30 juin, rempilent pour deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme des compétitions officielles de la saison 2019-2020.

Les trois hommes seront ainsi en mesure de participer, sous les couleurs des Rouge-et-Bleu, aux finales de la Coupe de France - contre l'AS Saint-Etienne, le vendredi 24 juillet au Stade de France - et de la Coupe de la Ligue - face à l'Olympique Lyonnais, le vendredi 31 juillet au Stade de France - ainsi qu’au tournoi final de l'UEFA Champions League, organisé par l’UEFA à Lisbonne (Portugal) du 12 au 23 août prochains.