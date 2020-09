Officiel - Le PSG confirme une grave blessure pour Juan Bernat

Thomas Tuchel craignait le pire et il a malheureusement eu raison. En effet, l'entraîneur allemand redoutait une grave blessure pour Juan Bernat, touché au genou hier face à Metz. Et le latéral gauche espagnol, en fin de contrat en 2021, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, comme l'a fait savoir le PSG ce jeudi. Un véritable coup dur pour Paris et Bernat puisque le joueur va être absent plusieurs mois.