Officiel - Le PSG dévoile son surprenant maillot third pour la LDC

Après avoir dévoilé deux splendides maillots au motif historique Hechter, le Paris Saint-Germain vient d'officialiser le design de son troisième maillot spécial Ligue des Champions. Les Parisiens évolueront donc avec une tunique à dominante violet, ainsi que les épaules blanches et les manches noires. La marque Air Jordan, les sponsors ALL et QNB ainsi que le logo du PSG sont en or.