Officiel - Le PSG envoie Marcin Bulka en prêt en L2

C’était attendu, c’est désormais officiel, Marcin Bulka quitte à nouveau le PSG. Le portier de 21 ans, qui a fait six mois à Cartagène (D2 espagnole) pour seulement 4 matchs joués, a stoppé son prêt en Espagne. Mais le Polonais repart tout de suite, direction la Ligue 2 et Châteauroux. Ce prêt de six mois, qui n'est pas assorti d'une option d'achat, devrait donc permettre au géant polonais, formé à Chelsea, de gagner en expérience et de jouer plus que lors de son passage en Espagne.

