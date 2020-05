Officiel - Le PSG lève l'option d'achat de Mauro Icardi !

Le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG est officiel. Le club de la Capitale vient de lever l'option d'achat de l'avant-centre argentin.

C'était attendu, c'est désormais officiel depuis quelques petites secondes : l'histoire d'amour entre Mauro Icardi (27 ans, 20 buts et 4 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison) et le Paris Saint-Germain, débutée l'été dernier, va se poursuivre. En effet, les Rouge-et-Bleu viennent, via un communiqué officiel publié sur leur site internet en ce tout début d'après-midi, d'annoncer qu'ils avaient levé l'option d'achat de l'attaquant international argentin (8 sélections, 1 but).

Le natif de Rosario (12 buts et 3 passes décisives en 20 matches de Ligue 1 en 2019-2020), seizième joueur argentin de l'histoire du Paris Saint-Germain, a paraphé un bail portant sur quatre ans et se retrouve désormais engagé aux abords du Parc des Princes jusqu'au 30 juin 2024. Le prix du transfert n'a pas été communiqué par le club parisien, ni par la formation lombarde d'ailleurs, mais il devrait se situer aux environs des 50 millions d'euros, assortis de 5 millions d'euros de bonus.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020